Galatasaraylı futbolculardan Belhanda paylaşımı

Galatasaraylı futbolcu Belhanda, 2-2 biten Sivasspor maçı sonrası yaptığı olay açıklamalar sebebiyle dün yönetim tarafından gönderilmişti. Bu karar, Galatasaraylı bazı futbolcuları üzdü. Marcao, Taylan ve Arda Turan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Faslı oyuncuya veda etti.

ARDA TURAN: ''SENİNLE OYNAMAK ZEVKLİYDİ''

"Galatasaray'a katkıların için teşekkürler. Ailenle birlikte sana şans, başarı ve mutluluklar diliyorum. Kısa süre bile olsa seninle oynamak zevkliydi."

MARCAO: ''BOL ŞANS DİLİYORUM.''

"Kardeşim Belhanda, seninle birlikte oynamak büyük bir zevkti. Sana bol şans biliyorum. Tanrı, seni ve aileni korusun."

Mon frère foi um prazer jogar ao seu lado! Te desejo muita sorte, Deus abençoe você e sua família ???????????? @ynsbelhanda pic.twitter.com/efOAxGLQ1S — Marcão (@teixeira_marcao) March 11, 2021

TAYLAN ANTALYALI: ''HER ŞEY GÖNLÜNCE OLSUN KARDEŞİM.''