Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli, 2014 Dünya Kupası'ndaki Almanya maçını unutmuyor. Feghouli, ülkesinde verdiği röportajda Almanya maçı yüzünden Mesut Özil'in en nefret ettiği insanlardan biri olduğunu açıkladı.
Sofiane Feghouli, ülkesinde verdiği bir röportajda Mesut'la ilgili kurduğu cümlelerle dikkat çekti. Mynet'in aktardığı habere göre; Cezayirli futbolcu, Almanya'ya elendikleri maçtan dolayı Mesut Özil'den nefret ettiğini itiraf etti.
"ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"
Feghouli, "Maçın normal süresini 0-0 bitirmiştik. Uzatmanın hemen başında bir gol attılar. Ancak biz cevap vereceğimize inanıyorduk. İnancımızı kaybetmemiştik. Ancak uzatmalar biterken Mesut'un attığı gol, hayatımızı kararttı.
O an Mesut dünyada en nefret ettiğim insan oldu. Gerçi sonra benim asistimle bir gol attık. İş işten geçmişti. Hala düşünürüm. O dönemde Almanya'yı elesek dünya şampiyonu olur muyduk diye… Bence olurduk çünkü o Almanya yarı finalde Brezilya'ya 7 gol attı. Bize 90 dakikada bir tane bile atamamıştı. Mesut Özil'den nefret ediyorum" ifadelerini kullandı.