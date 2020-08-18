Galatasaray’ın yenileri sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı’nın yeni transferleri Darly Macon ve RJ Hunter sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımız’ın yeni transferleri Darly Macon ve RJ Hunter sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde sağlık kontrollerinden geçti.Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Basketbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu" denildi.