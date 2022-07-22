banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
Davutoğlu’ndan FİSKOBİRLİK’e ziyaret
Davutoğlu’ndan FİSKOBİRLİK’e ziyaret
Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir
Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir

Galatasaray’ın yeni transferleri antrenmana katıldı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Yeni transferler Seferovic ve Dubois de antrenmanda yer aldı.

Spor 22.07.2022, 22:34
Galatasaray’ın yeni transferleri antrenmana katıldı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Yeni transferler Seferovic ve Dubois de antrenmanda yer aldı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, aktivasyon çalışmasıyla devam etti. Koşu çalışmasının ardından taktik çalışmayla antrenman sona erdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmana yeni transferler Haris Seferovic ve Leo Dubois ile izinden dönen Christian Luyindama katıldı.

Galatasaray, yarın akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Yorumlar (0)
27°
açık