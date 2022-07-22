Galatasaray’ın yeni transferleri antrenmana katıldı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Yeni transferler Seferovic ve Dubois de antrenmanda yer aldı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, aktivasyon çalışmasıyla devam etti. Koşu çalışmasının ardından taktik çalışmayla antrenman sona erdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmana yeni transferler Haris Seferovic ve Leo Dubois ile izinden dönen Christian Luyindama katıldı.

Galatasaray, yarın akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.