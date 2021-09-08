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Galatasaray’ın yeni transferi Gustavo Assunçao İstanbul’a geldi

Galatasaray’ın Famalicao’dan kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao İstanbul’a geldi.

Spor 08.09.2021, 16:53
Galatasaray’ın yeni transferi Gustavo Assunçao İstanbul’a geldi

Galatasaray’ın Famalicao’dan kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao İstanbul’a geldi.


Transferin bitmesine saatler kala orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray aradığı futbolcuyu Portekiz’de buldu. Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Famalicao’da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Gustavo Assunçao’yu kadrosuna kattı. Aslan, Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer etti.


Genç futbol Hollanda’dan İstanbul’a geldi. Assunçao’yu İstanbul Havalimanı’nda sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı.


21 yaşındaki futbolcu, Famalicao ile bu sezon 4 resmi karşılaşmada görev aldı. Assunçao geçtiğimiz sezon ise 28 müsabakaya çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.

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