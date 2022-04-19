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Galatasaray’ın seçimine mahkemeden tedbir kararı
Galatasaray Kongresi için 10. Asliye Mahkemesi tedbir kararı verdi. Tedbir kararı mahkeme tarafından kalkmazsa 30 Nisan tarihinde Galatasaray’da seçim gerçekleşmeyecek.
Spor 19.04.2022, 13:12
Galatasaray Kongresi için 10. Asliye Mahkemesi tedbir kararı verdi. Tedbir kararı mahkeme tarafından kalkmazsa 30 Nisan tarihinde Galatasaray’da seçim gerçekleşmeyecek.