Galatasaray’ın şampiyonluğu Gümüşhane’ne coşkuyla kutlandı
MKE ANKARAGÜCÜ’NÜ 4-1’LİK SKORLA MAĞLUP EDEN GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ. ŞAMPİYONLUK GÜMÜŞHANE’DE COŞKUYLA KUTLANDI.
Spor 30.05.2023, 22:18
Süper Lig’in 36. haftasında MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk Gümüşhane’de coşkuyla kutlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın son düdüğünün ardından taraftarlar şampiyonluğu Gümüşhane caddelerinde kutlamaya başladı.
Sarı-kırımızılı taraftarlar, ellerinde meşale ve bayraklarla tezahüratlarda bulunurken, araç konvoylarıyla şehir turu attılar.