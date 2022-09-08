Galatasaray’ın Rashica’ya ödeyeceği ücret belli oldu

Galatasaray, İngiliz ekibi Norwich City’den Milot Rashica’yı bir yıllığına renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City FC ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1.500.000 EUR ücret ödenecektir."