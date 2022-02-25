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Galatasaray’ın rakibi belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçların ardından son 16’ya kalan takımlar belli oldu. Yarın çekilecek kurayla Galatasaray’ın da rakibi netleşecek.
Spor 25.02.2022, 02:20
UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçların ardından son 16’ya kalan takımlar belli oldu. Yarın çekilecek kurayla Galatasaray’ın da rakibi netleşecek.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından son 16’ya yükselen takımlar belli oldu.
Tamamlanan maçların ardından Barcelona, Sevilla, Real Betis, Porto, Braga, Atalanta, Leipzig, Rangers, PSV Eindhoven, Vitesse, Leicester City, Bodo/Glimt, Marsilya, Partizan, Slavia Prag, PAOK, Galatasaray’ın da içinde yer aldığı son 16 için vize aldı. Yarın saat 14.00’te çekilecek kura sonucunda Galatasaray’ın da rakibi belli olacak.