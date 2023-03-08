Galatasaray’ın konuğu Unicaja

Galatasaray Nef, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Top 16 K Grubu 4. maçında yarın İspanyol temsilcisi Unicaja’yı konuk edecek.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Top 16 K Grubu 4. maçında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda İspanyol ekibi Unicaja ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 1 galibiyet, 2 beraberlikle üçüncü sırada bulunuyor. İspanyol temsilcisi ise 3 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında son olarak İspanya’da oynanan müsabakayı Unicaja 81-76’lık skorla kazandı.

İstatistiklerle iki takım

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon Galatasaray 84.6 sayı, 37.2 ribaund ve 19.8 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Unicaja ise 85.1 sayı, 35.2 ribaund ve 20.6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-kırmızılılarda Dylan Ennis 14.1 sayı, İspanyol ekibinde de Kendrick Perry 12.4 sayı ortalamalarıyla takımlarını sırtlıyor.