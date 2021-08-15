Galatasaray’ın Giresunspor maçı kafilesi belli oldu

Süper Lig’in ilk haftasında Giresunspor deplasmanında boy gösterecek olan Galatasaray’da maç kafilesi belli oldu.

Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk haftasında ligin yeni ekibi Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde dar alanda pas oyunu yapan sarı-kırmızılılar ardından taktik idman yaptı. Bugün saat 16.00’da Giresun’a hareket edecek olan Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban."