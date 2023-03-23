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Galatasaray’ın finaldeki rakibi belli oldu

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Eurocup finalinde Asvel ile karşılaşacak.

Spor 23.03.2023, 23:49
Galatasaray’ın finaldeki rakibi belli oldu

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Eurocup finalinde Asvel ile karşılaşacak.

Kadınlar Eurocup’ta mücadele eden Galatasaray’ın finaldeki rakibi belli oldu. Yarı finalde Villeneuve d’Ascq LM takımını eleyen Fransız ekibi Asvel finalde sarı-kırmızılı takımla kozlarını paylaşacak. Final müsabakası 5 Nisan Çarşamba günü Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanacak. Öte yandan karşılaşmanın saati ileriki günlerde belli olacak.

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