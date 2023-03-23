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Galatasaray’ın finaldeki rakibi belli oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Eurocup finalinde Asvel ile karşılaşacak.
Spor 23.03.2023, 23:49
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Eurocup finalinde Asvel ile karşılaşacak.
Kadınlar Eurocup’ta mücadele eden Galatasaray’ın finaldeki rakibi belli oldu. Yarı finalde Villeneuve d’Ascq LM takımını eleyen Fransız ekibi Asvel finalde sarı-kırmızılı takımla kozlarını paylaşacak. Final müsabakası 5 Nisan Çarşamba günü Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanacak. Öte yandan karşılaşmanın saati ileriki günlerde belli olacak.