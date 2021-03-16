Galatasaray’ın eski futbolcusu hayatını kaybetti…

Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski yıldızlarından Erhan Önal hayatını kaybetti… 1985-1992 yılları arasında Galatasaray’da 203 maça çıkan efsane isim 63 yaşında vefat etti. 2011 yılında beyin kanaması geçiren ve tedavisinin ardından toparlanan ancak çeşitli rahatsızlıkları olduğu bilinen Önal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Münih Türkgücü, Bayer Münih, Standard Liege, Fenerbahçe formaları da giyen Erhan Önal Türk Milli Takımı’nda da görev almıştı. 3 Eylül 1957’de Almanya’da doğan Erhan Önal futbolculuk dönemindeki uzun sakalları nedeniyle ‘Papaz Erhan’ lakabını almıştı.

Türk futboluna ‘geriden oyun kurma’ kültürünü getiren, Bayern Münih altyapısından yetişen, ülkedeki ilk teknik liberolardan olan Erhan Önal futbol oynadığı 80’li yıllara damga vurmuş bir isimdi.

BUNDESLİGA’DA FUTBOL OYNAYAN İLK TÜRK

Erhan Önal, özellikle Mustafa Denizli yönetimindeki Galatasaray'ın değişmez liberosuydu. Defanstan topu çıkarışı, libero anlayışını futbolumuza yerleştirmesi ve duran toplardaki teknik vuruşlarıyla hafızalarımızda hep yer buldu. 3 Eylül 1957'de Münih'te doğan Önal, Shwarz Weiss Münih'te futbola başladı. 1972'de Bayern Münih'e geçti, 1976'da A takımına yükselerek Bundesliga'da futbol oynayan ilk Türk oldu. 1978'de Belçika'nın Standard Liege takımına transfer oldu.

1982'nin Ocak ayında ise Ali Şen'li Fenerbahçe'nin flaş transferi oldu. Ancak sadece 7 maç sonra bir Galatasaray mağlubiyetinin ardından kadro dışı kaldı. Sezon sonunda da S.Liege'e geri döndü. Erhan Önal'ın Galatasaray macerası ise 1985'te Derwall'in önderliğinde başladı. Birbirinden başarılı 7 sezonda 2 lig, 2 de kupa şampiyonluğu yaşadı. 185 maçta 12 gol attı, 14 kez A milli oldu. 1988'de 3-0'ın rövanşında 5-0'lık Neuchatel zaferinde sahadaydı. 1992 yılında futbola veda eden Erhan Önal daha sonra bir süre menajerlik yapmıştı.

MİLLİ TAKIMDA ATTIĞI TEK GOL…

Erhan Önal, 1979’dan 1981’e kadar Türkiye A Millî Futbol Takımı’nda yedi kez forma giydi. İlk maçında 28 Şubat 1979’da Bursa’da Cezayir’e karşı ay-yıldızlı formayı giydi. Mücadele 1-0 Türkiye’nin mağlubiyetiyle neticelendi. 21 Kasım 1979’da İzmir’de Galler karşısında 1-0 galibiyetle tamamlanan maçta galibiyet golünü kaydetti. Bu gol, Ünal’ın milli forma ile kaydettiği tek gol oldu. Erhan Önal, 15 Nisan 1981’de İstanbul’da Çekoslavakya’ya karşı millî forma ile son maçına çıktı. Türkiye, karşılaşmada 3-0 mağlup oldu.

‘TÜRKİYE’YE GELDİĞİNDE BİR DEVRİM YAŞANDI’

Almanya’dan Türkiye’ye transfer olduğu dönem büyük ses getiren Erhan Önal’ın futbolculuk döneminde bıraktığı izler sarı kırmızılı camia için büyük gurur kaynağıydı. 2018 yılında Galatasaray Kulübü’nin İlyas Tüfekçi ve Erhan Önal için düzenlediği vefa gecesinde konuşan Başkan Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullanmıştı:

”Erhan Önal Türkiye’ye geldiğinde Türk futbolunda bir devrim yaşandı. Erhan Önal geldiğinde Türkiye sallandı. Almanya’da yetişen, orada kendini kabul ettirmiş, Türkiye’ye gelen ilk futbolcuydu. Neredeyse o dönemin Maradonası gibiydi. Türk futbolunun çehresini bu insanlarla birlikte tamamen değiştirdik. Bir camiada vefa yoksa o camialar ölür.”