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Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki forma sponsoru Türk Hava Yolları
GALATASARAY’IN 2020-2021 SEZONUNDA AVRUPA KUPALARINDAKİ MAÇLARININ FORMA SPONSORU TÜRK HAVA YOLLARI OLDU.
Spor 17.09.2020, 12:32
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Galatasaray’ın 2020-2021 sezonunda Avrupa kupalarındaki maçlarının forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu.
Galatasaray Spor Kulübü ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre sarı-kırmızılılar 2020-2021 sezonunda da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının önünde Türk Hava Yolları logosu ile mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile bu akşam (TSİ) 19.00’da Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele edecek olan Galatasaray, bu sezon ilk defa THY logolu formasıyla boy gösterecek.
Ayrıca Galatasaray, sezon boyunca yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini de yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecek.
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