Galatasaray’dan üst üste 12. galibiyet

Galatasaray, Antalyaspor maçıyla birlikte Spor Toto Süper Lig’deki galibiyet serisini 9’a çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 3 maçla da birlikte sarı-kırmızılılar bu sezon üst üste 12. galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı ve galibiyet serisine devam etti. Cimbom bu maçla birlikte 9’u Süper Lig, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere kazanma serisini 12 karşılaşmaya çıkardı.

Bu müsabakalarda Galatasaray ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor ve Antalyaspor, Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u yendi.