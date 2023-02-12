Galatasaray’dan Uğur Kurt için taziye mesajı

Galatasaray, bir dönemde sarı-kırmızılılarda da görev yapan İskenderunspor Kaleci Antrenörü Uğur Kurt’un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Bir dönem kulübümüzde de kaleci antrenörü olarak görev alan İskenderunspor’un kaleci antrenörü Uğur Kurt’un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kurt’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, İskenderunspor’a ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.