Galatasaray’dan Tevfik Fikret için anma mesajı

Galatasaray, Türk Edebiyatı’nın unutulmaz isimlerinden ve sarı-kırmızılı kulübün hami başkanı Tevfik Fikret’in 106. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yayımladığı anma mesajında, "Bugün; örnek Galatasaraylı, Galatasaray Spor Kulübü’nün Hami Başkanı, düşünceleri ve eserleriyle Türk edebiyatına yön veren yazar, şair ve öğretmen Tevfik Fikret’in ölümünün 106. yıl dönümü... Vizyonu ve örnek kişiliği ile ’Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür’ ilkesiyle, sarı-kırmızı renklere adadığı yüreğiyle, Türk Edebiyatı’na ve sporuna verdiği katkıyla, Cumhuriyetimizin temelinin atılmasındaki rolüyle Tevfik Fikret’in ismini ve yaptıklarını başta Galatasaraylılar olmak üzere nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur. Büyük üstat, unutulmaz Galatasaraylı Tevfik Fikret’i aramızdan ayrılışının 106. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.