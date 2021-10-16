Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray, son zamanların popüler dizisi Squid Game üzerinden imalı bir paylaşımda bulundu. Dizide oynanan bir oyunu 4 yıldıza uyarlayan sarı-kırmızılılar, "Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz" ifadelerini kullandı.

Milli ara dönüşü Başakşehir'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş, zirve yarışında ağır bir yara aldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

"TÜRKİYE'DE BU BÖLÜMÜ GEÇEBİLEN İLK VE TEK KULÜBÜZ

Sarı-kırmızılılar son dönemin popüler dizisi Squid Game dizisine göndermede bulunarak 4 yıldız paylaşımı yaptı. Galatasaray'ın "Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz." ifadelerinin yer aldığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.