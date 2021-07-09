Galatasaray’dan Şenol Güneş’e "Taylan" cevabı

Galatasaray Kulübü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Taylan Antalyalı ile ilgili sözleri üzerine bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in dün düzenlediği basın toplantısında Taylan Antalyalı’nın kampın hemen ardından ameliyat olması nedeniyle söylediği sözler üzerine bir açıklama yaptı. "Şenol Güneş’in Taylan Antalyalı için yaptığı talihsiz açıklamalar hakkında" başlığı ile paylaşılan mesajda, "A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in oyuncumuz Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik. Sporcu sağlığı Galatasaray’ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır. Kaldı ki oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım’da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Şenol Güneş’in Taylan yorumu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün düzenlediği basın toplantısında Taylan Antalyalı’nın performansını EURO 2020’nin hemen ardından ameliyat olması ile ilişkilendirmiş ve futbolcunun kendilerinden sakatlığını gizlediğini işaret etmişti. Güneş, Galatasaraylı futbolcu ile ilgili, "Taylan’la ilgili bir sıkıntım var, Taylan benim seyrettiğim maçlara göre daha durağan geldi. İyi görmüyorum. Dorukhan arada parlıyor ama daha iyi göründü. Kaan’ı denedim, Kaan daha iyi geldi. Taylan turnuvadan geldi ilk geldiği gün ameliyat oldu. Doktoru aradım, ’Var mıydı sakatlığı?’ dedim ’Yok tedbir amaçlı oldu’ dedi. Nasıl bir iştir anlamadım dedim. Ama bir belirti görmedik, idmanları yaptı ama temposu düşüktü. Olsa söylerdim. Temposu düşüktü, olabilir belki bir rahatsızlığı vardı, kasık fıtığı vardı büyük ihtimalle. Onun üzerine gelip ameliyat oldu. Ama olumsuz bir durum. Benim için de olumsuz ama asıl onun için olumsuz. En azından gelip hocam sakatlığım var ne düşünüyorsun diyebilirdi? Hasan Ali söyledi bunu, git ameliyat ol dedik. Bunda yapacak bir şeyim yok. Sakatlığım yok diyor bana, ameliyat niye oldu? Ben de size soruyorum" ifadelerini kullanmıştı.