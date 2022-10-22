banner596

banner547

Son Dakika

Galatasaray’dan Ronaldo ve Depay açıklaması

Galatasaray, Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgili açıklama yaptı.

Spor 22.10.2022, 17:13
Galatasaray’dan Ronaldo ve Depay açıklaması

Galatasaray, Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)