Galatasaray’dan Özhan Canaydın için anma mesajı

Galatasaray, eski başkanlarından Özhan Canaydın’ın vefatının 13. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden paylaşılan anma mesajında, "Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak hizmet ederek iz bırakan, Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın’ı aramızdan ayrılışının 13. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" denildi.