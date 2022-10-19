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Galatasaray’dan Okan Burak için doğum günü paylaşımı

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Teknik Direktör Okan Buruk’un doğum gününü kutladı.

Spor 19.10.2022, 11:08
Galatasaray’dan Okan Burak için doğum günü paylaşımı

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Teknik Direktör Okan Buruk’un doğum gününü kutladı.

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk için sosyal medya hesabından doğum günü paylaşımı yaptı. Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Bugün; altyapısından yetiştiği kulübümüzle futbolculuk döneminde birçok başarı kazanan, teknik direktörümüz Okan Buruk’un doğum günü" denildi.

Okan Buruk, Galatasaray’da 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 7 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası ile birlikte toplam 15 kupa sevinci yaşadı. 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 48 yaşındaki teknik direktör, Akhisar Belediyespor ile de 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası’nı kazandı.

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