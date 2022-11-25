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Galatasaray’dan Nuriye Terim için taziye mesajı
Galatasaray, Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim’in vefatı için taziye mesajı yayımladı.
Spor 25.11.2022, 11:20
Galatasaray, Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim’in vefatı için taziye mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Efsanemiz Fatih Terim’in kıymetli annesi Nuriye Terim’in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhume Nuriye Terim’e Allah’tan rahmet; kederli Terim Ailesi’nin tüm mensuplarına, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.