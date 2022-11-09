Galatasaray’dan Mathias Ross açıklaması

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Ofspor ile oynadıkları maçta sakatlanan Danimarkalı defans oyuncusu Mathias Ross’un sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross’un tedavisine başlanmıştır" denildi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda dün Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile oynanan maçta darbeye bağlı olarak sağ dizinde esneme meydana gelen ve bugün yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross’un tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.