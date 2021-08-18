banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kanada, Taliban'ı tanımayan ilk ülke oldu
Kanada, Taliban'ı tanımayan ilk ülke oldu
İstanbul'da 7 ilçede sular kesilecek
İstanbul'da 7 ilçede sular kesilecek
Marcao, özür diledi!
Marcao, özür diledi!
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu

Galatasaray’dan Martin Linnes’e teşekkür

Galatasaray, takımdan ayrılan ve eski kulübü Molde’ye transfer olan Norveçli futbolcu Martin Linnes’e emekleri için teşekkür ederken, yeni kariyerinde de başarılar diledi.

Spor 18.08.2021, 09:12
Galatasaray’dan Martin Linnes’e teşekkür

Galatasaray, takımdan ayrılan ve eski kulübü Molde’ye transfer olan Norveçli futbolcu Martin Linnes’e emekleri için teşekkür ederken, yeni kariyerinde de başarılar diledi.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasarayımızla 146 maça çıkan, 5 gol ve 17 asiste imza atan; 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2 kez Süper Kupa sevinci yaşayan Martin Linnes’e hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Yorumlar (0)
31°
açık