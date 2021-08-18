Galatasaray’dan Martin Linnes’e teşekkür

Galatasaray, takımdan ayrılan ve eski kulübü Molde’ye transfer olan Norveçli futbolcu Martin Linnes’e emekleri için teşekkür ederken, yeni kariyerinde de başarılar diledi.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasarayımızla 146 maça çıkan, 5 gol ve 17 asiste imza atan; 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2 kez Süper Kupa sevinci yaşayan Martin Linnes’e hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.