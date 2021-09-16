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Galatasaray’dan Lazio’ya karşı ikinci galibiyet

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında sahasında Lazio’yu mağlup eden Galatasaray rakibine karşı 2. galibiyetini aldı.

Spor 16.09.2021, 21:39
Galatasaray’dan Lazio’ya karşı ikinci galibiyet

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında sahasında Lazio’yu mağlup eden Galatasaray rakibine karşı 2. galibiyetini aldı.

Galatasaray ile Lazio, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında oynadıkları müsabaka ile resmi mücadelelerde 5. kez karşı karşıya geldi. Bundan önce iki takım 2’si UEFA Şampiyonlar Ligi, 2’si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 4 resmi maçta rakip olmuştu. Mücadeleden galip ayrılan sarı-kırmızılılar rakibini 2. kez mağlup etmeyi başardı. Diğer karşılaşmalarda İtalyan ekibi de 2 kez sahadan galip ayrılmıştı. 1 mücadelede de berabere sona erdi. Aslan’ın 4 golüne, Lazio 5 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Lazio ile sahasında oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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