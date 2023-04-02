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Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta’yı istifaya davet etti.
Spor 02.04.2023, 23:19
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta’yı istifaya davet etti.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan Lale Orta istifa!" denildi.