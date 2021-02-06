Galatasaray’dan Kadıköy hatırası paylaşımı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından soyunma odasından bir fotoğrafı ’2021 Kadıköy hatırası’ notuyla paylaştı.

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından büyük coşku yaşayan sarı-kırmızılılarda sevinç soyunma odasında da sürdürdü. Galatasaray, sosyal medya hesabından soyunma odasından Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcular ve teknik ekibin yer aldığı fotoğrafı ’2021 Kadıköy hatırası’ notuyla paylaştı.