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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye cevap
Galatasaray, Fenerbahçe’nin maç sonu paylaşımına cevap verdi ve, "Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!" ifadelerini kullandı.
Spor 06.02.2021, 22:50 06.02.2021, 23:36
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Galatasaray, Fenerbahçe’nin maç sonu paylaşımına cevap verdi ve, "Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!" ifadelerini kullandı.
Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 1-0 yendi. Maçın ardından sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilerin mücadele sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!" dedi.