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Galatasaray’dan depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Galatasaray, bugün yaptığı antrenman öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.
Spor 08.02.2023, 18:32
Galatasaray, bugün yaptığı antrenman öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüp bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde antrenman yaptı. İdman öncesi teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundular.