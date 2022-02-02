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Beşiktaş, Gedson Carvalho Fernandes’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes
Galatasaray’dan ayrılan Deandre Yedlin, Beckham’ın sahibi olduğu ABD ekibi Inter Miami CF’e transfer oldu.
Galatasaray’dan ayrılan Deandre Yedlin, Beckham’ın sahibi olduğu ABD ekibi Inter Miami CF’e transfer oldu.
Spor 02.02.2022, 17:13
Galatasaray’dan ayrılan Deandre Yedlin, Beckham’ın sahibi olduğu ABD ekibi Inter Miami CF’e transfer oldu.