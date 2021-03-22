Galatasaray'dan Arda Turan kararı

Süper Lig'de Çaykur Rizepor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor.

Son mağlubiyet sonrası teknik direktör Fatih Terim olaya el koyarken, şampiyonluk yolunda daha fazla mağlubiyet almak istemiyor.

Teknik adam Fatih Terim'in hücum rotasyonunda değişiklik yapacağı ve eski sisteme döneceği söyleniyor.

Uzun zamandır forma giyememesine rağmen Arda Turan, Cim Bom'da iyi bir performans sergilemişti. Sarı- kırmızılılarda kaptan hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

ARDA'YA YENİ KONTRAT

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, Arda ile yeni kontrat imzalamak istiyor. Bu bilgiye göre sarı- kırmızılılar Arda Turan ile 1 yıllık sözleşme için hazırlanıyor.

Galatasaray yönetimi bu konuyla alakalı Arda Turan'ın menajeriyle temasa geçtiği de aktarılan bilgiler arasında.