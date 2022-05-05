Son Dakika
Galatasaray’dan Ali Uras için anma mesajı
Galatasaray, eski başkanlarından Ali Uras’ın vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Spor 05.05.2022, 10:06
Galatasaray, eski başkanlarından Ali Uras’ın vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray’a ve Türk sporuna büyük hizmetler veren, kulübümüzün efsane başkanlarından Ali Uras’ı aramızdan ayrılışının onuncu yılında özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.