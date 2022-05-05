Galatasaray’dan Ali Uras için anma mesajı

Galatasaray, eski başkanlarından Ali Uras’ın vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray’a ve Türk sporuna büyük hizmetler veren, kulübümüzün efsane başkanlarından Ali Uras’ı aramızdan ayrılışının onuncu yılında özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.