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Galatasaray’dan Ali Koç’a geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Spor 06.04.2021, 11:18
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Galatasaray’dan Ali Koç’a geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Başkan Ali Koç’un korona virüse yakalandığını duyurdu. Bunun üzerine Galatasaray’dan da Başkan Koç için geçmiş olsun mesajı geldi.

Sarı-kırmızılılardan paylaşılan mesaj şöyle:

"Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
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