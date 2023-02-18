Galatasaray’dan Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı

Galatasaray Kulübü, vefat eden Türk futbolunun ve Trabzonspor camiasının önemli isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve Trabzonspor’un unutulmaz ismi Ahmet Suat Özyazıcı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.