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Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı
Galatasaray'ın Burak Elmas başkanlığındaki yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı.
Spor 23.06.2021, 17:57
Galatasaray Spor Kulübü’nde 19 Haziran tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde seçilen sarı-kırmızılıların 38. başkanı Burak Elmas ve 90. yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı.
Öte yandan Futbol Şube Sorumlusu görevinin olmayacağı belirtilen Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim’in futbolda tek yetkili olduğu ve direkt olarak başkan Burak Elmasa bağlı çalışacak.
Galatasaray’ın yeni yönetiminde görev dağılımı şöyle:
Başkan: Burak Elmas
İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp
Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir
Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık
Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü
Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu
Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver