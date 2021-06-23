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Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı

Galatasaray'ın Burak Elmas başkanlığındaki yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı.

Spor 23.06.2021, 17:57
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü’nde 19 Haziran tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde seçilen sarı-kırmızılıların 38. başkanı Burak Elmas ve 90. yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı.

Öte yandan Futbol Şube Sorumlusu görevinin olmayacağı belirtilen Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim’in futbolda tek yetkili olduğu ve direkt olarak başkan Burak Elmasa bağlı çalışacak.

Galatasaray’ın yeni yönetiminde görev dağılımı şöyle:

Başkan: Burak Elmas

İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp

Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir

Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık

Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu

Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

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