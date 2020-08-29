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Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
GALATASARAY FUTBOL TAKIMI, 2020-2021 SEZONU HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.
Spor 29.08.2020, 13:33
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Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. İdmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik bireysel ve grup antrenmanları gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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