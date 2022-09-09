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Galatasaray’da yeni futbolcular ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve Juan Mata ilk antrenmanına çıktı.
Spor 09.09.2022, 13:27
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve Juan Mata ilk antrenmanına çıktı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, sakatlık önleyici çalışmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Yeni transferler Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve Juan Mata, sarı-kırmızılılarla ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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|5
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|5
|10
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|5
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|5
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|1
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|1
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|O
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|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
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|6
|13
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|12
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|10
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|9
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|8
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|6
|8
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|6
|7
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|6
|7
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|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
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|6
|6
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|6
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|6
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|4
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|6
|4
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|6
|1
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|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
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|9
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|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
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|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
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|4
|5
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|4
|4
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|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
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