Galatasaray’da üst üste 2. galibiyet

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Göztepe’yi mağlup ettikten sonra sahasında da Çaykur Rizespor’u yendi ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray Nef Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadelede iki kez geriye düşen sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Geçtiğimiz hafta Göztepe’yi deplasmanda 4-2 yenen sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Rize maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray, puanını 35’e çıkardı. Cimbom gelecek hafta deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek.