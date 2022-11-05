Galatasaray’da tüzük tadil kongresi iptal edildi

Galatasaray Spor Kulübü’nde tüzük tadil tasarısının görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli katılım sağlanamadığı için iptal edildi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu’nda saat 10.00’da başlaması planlanan genel kurulun, 8 bin 837 kayda açık üyenin yüzde 10’luk kısmının katılımının sağlanamaması sebebiyle oturum açılamadı. Yönetim kurulunun hazır bulunduğu salona saat 11.00’e kadar yeterli katılım olmamasından dolayı kongrenin gerçekleştirilemeyeceği açıklandı.