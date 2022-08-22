Galatasaray’da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyunla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30 ve 17.30’da yapacağı antrenmanlarla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.