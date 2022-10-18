Galatasaray’da teknik ekibe Moritz Volz takviyesi

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk’un bilgisi ve isteği toğrultusunda Alman antrenör Moritz Volz’un teknik ekibe katıldığını duyurdu.

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk’un teknik ekibine Alman antrenör Moritz Volz’i dahil etti. Son olarak RB Leipzig’de, Julian Nagelsmann’ın yardımcıları arasında bulunan Volz, sarı-kırmızılılarda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacak.

Galatasaray’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenör Moritz Volz, Teknik Direktör Okan Buruk’un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacak. Okan Buruk’un 1 ay önce görüşme gerçekleştirdiği Volz, sadece yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacak" ifadeleri kullanıldı.