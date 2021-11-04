banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi
Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi
Galatasaray’da tek değişiklik
Galatasaray’da tek değişiklik
Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek!
Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek!

Galatasaray’da tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11’ine göre Lokomotiv Moskova karşısında tek değişiklik yaptı.

Spor 04.11.2021, 20:50 04.11.2021, 21:11
Galatasaray’da tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11’ine göre Lokomotiv Moskova karşısında tek değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11’ine göre Moskova karşısında tek değişiklik yaptı. Terim, Barış Alper Yılmaz’ın yerine Sofiane Feghouli’ye görev verdi. Sahaya Fernando Muslera kaptan olarak çıktı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Sofiane Feghouli, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11’i çıktı.

Yedeklerde ise İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ve Mbaye Diagne bekledi.

Taraftarlar stadı doldurdu

Galatasaray Spor Kulübü, Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite ile oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurmuş fakat ret kararı almıştı. Sarı-kırmızılılar bunun üzerine müsabakada herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyeceğini ifade ederek, taraftarları maça davet etti. Taraftarlar da stadyumun büyük bir bölümünü doldurdu. Galatasaraylı taraftarlar karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara tezahüratlarla destek oldu.

Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova maçından önce 2019-2020 sezonunun 24. haftasında 1 Mart 2020 tarihinde Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelede stadyumu tamamı taraftara açıktı. Korona virüs salgını nedeniyle futbol maçları bir süre seyircisiz, daha sonra da belirli kapasitelerle oynandı. Moskova müsabakasıyla 613 gün sonra Nef Stadyumu’nda bir karşılaşma tam seyirci kapasitesiyle yapıldı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6