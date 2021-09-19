Galatasaray’da tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Lazio maçının 11’ine göre 1 değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı Marcao’nun yerine Christian Luyindama sahada yer aldı.

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Lazio mücadelesinin 11’ine göre kadroda bir değişiklik yaptı. Terim, ligde kırmızı kart cezası devam eden Brezilyalı futbolcu Marcao’nun yerine Christian Luyindama’ya görev verdi. Sahaya kaptan olarak Fernando Muslera çıktı.

Assunçao ilk kez maç kadrosunda

Galatasaray yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kiralık olarak kattığı Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao ilk kez kadroya alındı. Terim, genç futbolcuyu 21 kişilik kadroya dahil etti.

Diagne kadroda yok

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Son olarak Süper Lig’de oynanan Kasımpaşa karşılaşmasına görev alan Diagne, daha sonraki Trabzonspor ve Lazio müsabakalarında da kadroda olmasına rağmen süre almadı.

Galatasaray’ın Alanyaspor’un bu sezon transferi Berkan Kutlu ilk kez eski takımına karşı sahada oldu. Berkan mücadeleye 11’de başladı. Sarı-kırmızılılardan Alanyaspor’a kiralık olarak giden Emre Akbaba da müsabakada 11’de yer aldı.

Kadın Futbol Takımı, taraftarlara tanıtıldı

Galatasaray’ın yeni branşı olan kadın futbol takımı Alanyaspor maçını tribünden izledi. Teknik Direktör Nurcan Çelik ile futbolcular mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlara tanıtıldı. Taraftarlar kadın futbol takımlarına tezahüratlarla destek oldu.

Gaziler günü unutulmadı

Galatasaray taraftarı 19 Eylül Gaziler Günü’nü unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlere, ’Vatan sevdasıyla canlarını bu topraklar için siper eden gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz’ pankartını astı.

Sarı-kırmızılılar sahaya; Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christan Luyindama, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli bekledi.