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Galatasaray’da sezonun ilk golü Radamel Falcao’dan

GALATASARAY’DA 2020-2021 SEZONUNDA SÜPER LİG'DE İLK GOLÜ PENALTIDAN KOLOMBİYALI GOLCÜ RADAMEL FALCAO KAYDETTİ.

Spor 12.09.2020, 20:16
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Galatasaray’da sezonun ilk golü Radamel Falcao’dan

Galatasaray’da 2020-2021 sezonunda Süper Lig’de ilk golü penaltıdan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao kaydetti.

Galatasaray, Süper Lig 2020-2021 sezonunu evinde Gaziantep FK maçı ile açtı. Sarı-kırmızılılarda sezonun ilk golünü de Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao attı. Falcao, müsabakanın 8. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçti. Yıldız futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

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