Galatasaray’da Rezan Epözdemir istifa etti

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir görevinden istifa etti.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, görevinden istifa etti. Epözdemir fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden ayrıldı. Rezan Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cuma sabah 11.00’de gündemdeki konular ile ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Geregi bilgilerinize saygılarımla sunulur” ifadelerini kullandı.