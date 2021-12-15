Son Dakika
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "AK Parti iktidara geldiğinde faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14.4 civarındaydı. 2021 itibariyle yüzde 2.7’ye düştü.
Galatasaray’da Rezan Epözdemir istifa etti
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir görevinden istifa etti.
Spor 15.12.2021, 23:41 16.12.2021, 00:57
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir görevinden istifa etti.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, görevinden istifa etti. Epözdemir fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden ayrıldı. Rezan Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cuma sabah 11.00’de gündemdeki konular ile ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Geregi bilgilerinize saygılarımla sunulur” ifadelerini kullandı.