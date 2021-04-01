Galatasaray’da Onyekuru ve Etebo antrenmana çıktı!

Galatasaray Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Öte yandan Milli takım kamplarından döndükten sonra korona virüs testleri negatif çıkan Henry Onyekuru ve Peter Etebo, takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda 5’e 2 pas oyunu oynandı. Devam eden bölümde pas çalışmaları üzerinde duruldu. Son bölümde ise orta sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan milli takım kamplarından döndükten sonra yapılan Covid-19 PCR testleri negatif çıkan oyunculardan Henry Onyekuru ve Peter Etebo, ilk bölümde takımla birlikte çalıştıktan sonra yenilenme çalışması yaparken Ryan Donk, Martin Linnes, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli takımla çalıştı.

Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı’ndan henüz dönmeyen Gedson Fernandes, gece yarısı İstanbul’a geldikten sonra yarın takıma katılacak.

Milli takım kampında ve kamp sonrası yapılan Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanan iki oyuncu ise izolasyon, tedavi ve takip programı sürdürüldü. Kerem Aktürkoğlu’nun tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Hatay’a hareket ederek müsabaka öncesinde bu kentte kampa girecek.