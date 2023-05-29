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Galatasaray’da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı
GALATASARAY, SPOR TOTO SÜPER LİG’İN 36. HAFTASINDA YARIN MKE ANKARAGÜCÜ İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.
Spor 29.05.2023, 16:00
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı için bugün saat 17.00’de Ankara’ya gidecek.