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Galatasaray’da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı

GALATASARAY, SPOR TOTO SÜPER LİG’İN 36. HAFTASINDA YARIN MKE ANKARAGÜCÜ İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

Spor 29.05.2023, 16:00
Galatasaray’da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı için bugün saat 17.00’de Ankara’ya gidecek.

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