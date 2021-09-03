Galatasaray’da Marcao takımla çalışmalara başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda, Giresunspor müsabakasında Kerem Aktürkoğlu ile saha içinde yaşadığı sert tartışma sonrası bir süredir takımdan ayrı olan Marcao da idmanlara başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve yüksek şiddetli koşular gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde yediye yedi hedefsiz pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç yapıldı. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı.

Marcao Teixeira da antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Arda Turan’ın tedavisine ise devam edildi.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.