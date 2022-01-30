Galatasaray’da Luyindama Al Taawon’a kiralandı

Galatasaray, Demokratik Kongolu futbolcusu Christian Luyindama’nın Suudi Arabistan takımlarından Al Taawon’a satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların transfer ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama’nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan’ın Al Taawon Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi.